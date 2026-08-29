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Kaynak: İHA

Karapınar Mahallesi'nde meydana geldiği belirtilen olayda, ailesi tarafından günlerdir aranan Berkay Süren'in bulunmasının ardından eve götürüldüğü öğrenildi. İddiaya göre aile, Süren'in madde etkisinde olduğunu ve kendilerine bıçak çekerek tehditlerde bulunduğunu ifade etti.

Yaşanan olayın ardından Süren'in evden tekrar ayrılarak kayıplara karıştığı belirtildi. Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine ekipler, mahallede arama çalışması başlattı.

Olay nedeniyle şikayetçi olan baba, ifadesinin alınması amacıyla emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin, hakkında kayıp ihbarı bulunan Berkay Süren'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.