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Kaynak: AA / DHA / İHA

Sivas'ta yaz aylarıyla birlikte yeniden gündeme gelen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yetkilileri, hastanede 13 KKKA hastasının tedavisinin sürdüğünü, bunlardan 2'sinin ise yoğun bakımda bulunduğunu açıkladı.

BU YIL 129 KİŞİ KENE TUTUNMASI NEDENİYLE HASTANEYE BAŞVURDU

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, 2026 yılı içinde kene tutunması nedeniyle 129 kişinin hastaneye başvurduğunu belirtti.

Doğan, bu vakalardan 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, halen 13 hastanın tedavisinin devam ettiğini ve 2 hastanın durumunun kritik olması nedeniyle yoğun bakımda takip edildiğini söyledi.

"ERKEN BAŞVURU TEDAVİDE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, KKKA vakalarının geçen yılın aynı dönemine göre benzer seviyelerde seyrettiğini ifade ederek, hastalığın tedavisinde erken başvurunun hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Erken dönemde hastaneye başvuran hastalara çok daha etkili destek tedavisi uygulanabildiğini belirten Doğan, vatandaşların kene tutunması veya hastalık belirtileri görülmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini vurguladı.

"KENE SİVAS'A YÜKLENMEMELİ"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül ise üniversite hastanesinin KKKA tedavisinde önemli bir deneyime sahip olduğunu belirterek, "Kene Sivas'a yüklenmemeli. Cumhuriyet Üniversitesi bu anlamda şifa dağıtan bir hastanedir. KKKA hastalarını iyileştirme konusunda başarılı bir oranımız var." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında kırsal alanlarda bulunan vatandaşların kene temasına karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini hatırlattı.