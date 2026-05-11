Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyü yakınlarındaki Divriği istikametine gitmekte olan 86 yaşındaki Bayram Poyraz yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Bayram Poyraz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.