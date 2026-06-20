Kaynak: İHA

Yeni sezona belirsizlik içinde hazırlanan Sivasspor'da gözler 22 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan genel kurula çevrildi.

Başkanlık için henüz herhangi bir adayın ortaya çıkmaması camiada endişe yaratırken, kongrenin ertelenebileceği yönündeki iddialara Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz'dan yanıt geldi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sivasspor Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, genel kurulun 22 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirileceğini belirterek, ertelemenin gündemde olmadığını söyledi.

'ADAY ÇIKMAZSA YASAL SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ'

Yavuz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili yiğidolar, Sivasspor’un kıymetli delegeleri, 19 Mayıs’ta gerçekleşen genel kurulda kulübümüzün yönetimine aday çıkmaması sonucu üzerimizde kalan sorumluluğun gereği olarak tam bir aydır aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal medya trollerini sinek vızıltısı olarak görüp kulübümüzün kurumsal yapısını ayakta tutmaya gayret ediyoruz. Bir taraftan sağlıklı bir yönetim arayışını ilimizin kamu yöneticileri ile birlikte sürdürürken diğer taraftan yapılması gerekenleri gücümüz oranında yapıyoruz.

Belirtmeliyiz ki tüm çabalarımıza rağmen istediğimiz seviyede değiliz. Daha önce ilan ettiğimiz 13 Haziran tarihli Genel kurulu 11 Haziran’da gerçekleşen geniş katılımlı toplantıdan çıkan sonuç gereği 22 Haziran’a ertelemiştik. Bizler Divan olarak o erteleme kararına bir haftalık süredeki çeklerin ödenmesi garantisi ile onay vermiştik. Lakin garanti gerçekleşmedi ve öz konusu üç çek ödenemedi.

Kulübümüze daha fazla zaman kaybettirmemek için açıkladığımız üzere 22 Haziran Pazartesi günü STSO toplantı salonunda saat 18.00 da Genel Kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Kongre salonuna listesini yapıp gelen olur ise Kulübün yönetimini teslim edeceğiz. Yine aday çıkmaz ise Divan olarak üzülerek yapılması gereken yasal süreci başlatmış olacağız.

Temenni ederiz bir liste çıkar ve bu durumla karşı karşıya kalmayız. Bizler Kulübümüzün delegelerini tarihimizin en önemli genel kurulunda hazır olmaya davet ediyoruz. Kulübümüzün geleceğine onlar karar verecek. Saygıyla duyurulur."