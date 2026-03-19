Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yükseliş grafiği yakaladı.

Sezona Osman Zeki Korkmaz ile başlayan kırmızı-beyazlılar, daha sonra Mehmet Altıparmak ile yola devam etti. İstenilen sonuçların gelmemesi üzerine yönetim, 10 Şubat tarihinde görevi İsmet Taşdemir’e verdi.

Takımı 30 puanla 14. sırada devralan Taşdemir, ilk karşılaşmasında 25. haftada Vanspor ile 3-3 berabere kaldı. 26. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 eşitlik elde eden Sivasspor, 27. haftada sahasında Sakaryaspor’u 4-1 mağlup etti.

haftada deplasmanda Serikspor karşısında 1-0 kazanan kırmızı-beyazlılar, 29. haftada ise sahasında Keçiörengücü’ne 1-0 yenildi.

Taşdemir yönetimindeki ekip, 30. haftada deplasmanda Hatayspor’u 2-1, 31. haftada ise sahasında Ümraniyespor’u 1-0 mağlup ederek üst üste iki galibiyet aldı ve çıkışını sürdürdü.

Taşdemir idaresinde son 7 maçta sahaya çıkan Sivasspor, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak alt sıralardan uzaklaşmayı başardı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Osman Zeki Korkmaz döneminde 11 maçta 14 puan topladı. Mehmet Altıparmak ise görev aldığı 8 karşılaşmada 11 puan elde etti. Altıparmak, 7 Ocak’ta bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu PFDK’ye sevk edilerek 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.