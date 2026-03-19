Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan duyuruda, haftanın müsabakalarında düdük çalacak hakemlerin listesine yer verildi. Açıklamaya göre, ligin 32. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde belirlendi:

21 MART CUMARTESİ:

13.30 Serikspor-Sakaryaspor: Mehmet Türkmen

13.30 Boluspor-Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Manisa FK-Özbelsan Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor: Berkay Erdemir

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

22 MART PAZAR:

13.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer: Fatih Tokail

13.30 Atakaş Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler: Melih Aldemir

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Arca Çorum FK: Gürcan Hasova

16.00 İstanbulspor-Sipay Bodrum FK: Burak Demirkıran

19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor FK: Alper Akarsu