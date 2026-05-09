Şişecam, tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçları belli oldu.

Bu dönemde şirketin toplam satışları içinde uluslararası satışlarının payı yüzde 61 seviyesinde gerçekleşirken, toplam yatırımları 5,7 milyar lira, ihracatı ise 228 milyon dolar kaydetti.

Şişecam, yılın ilk üç ayında 57,5 milyar lira net satışa ulaşırken, 1,3 milyon ton cam, 1,1 milyon ton soda külü ve 0,9 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, 2026 yılının, jeopolitik gelişmelerin, enerji arzına ilişkin endişelerin ve süregelen enflasyon baskılarının etkisiyle başladığını belirtti.