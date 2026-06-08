Cam sektörünün küresel oyuncularından Şişecam, Brezilya'da gerçekleştirilen "Sao Carlos School on Glasses and Glass-Ceramics 2026" etkinliğinde teknik uzmanlığı ve yenilikçi teknolojileriyle yer aldı. Uluslararası lisansüstü öğrencileri, saygın akademisyenleri, araştırmacıları ve sektör profesyonellerini bir araya getiren program, cam bilimi alanında küresel ölçekte en önemli platformlardan biri olarak kabul ediliyor.

DİSİPLİNLER ARASI TEKNİK SÜREÇLER ELE ALINDI

İleri düzey bilimsel içeriğiyle dikkat çeken organizasyon kapsamında; cam ve cam-seramiklerin yapısal özelliklerinin yanı sıra difüzyon, viskoz akış, gevşeme, sıvı-sıvı faz ayrımı ve kristalleşme gibi kritik dinamik süreçler derinlemesine incelendi. Etkinlikte sunulan optik, elektriksel, mekanik ve biyokimyasal özelliklere dair teorik ve pratik bilgiler, katılımcılara geniş bir disiplinler arası bakış açısı kazandırdı. Şişecam da bu organizasyonda hem sponsor kimliğiyle hem de köklü AR-GE yetkinliğiyle güçlü bir duruş sergiledi.

STANDART ÜRETİMDEN ULTRA YÜKSEK TEKNOLOJİLERE UZANAN SÜREÇ

Etkinlikte bir sunum gerçekleştiren Şişecam Cam Elyaf Ürün Geliştirme Uzmanı ve "Verimlilik Yönetimi Programı" Proje Yöneticisi Gülin Demirok, şirketin inovasyon yolculuğunu gözler önüne serdi. Demirok, Şişecam’ın standart E-cam elyafı üretiminde elde ettiği köklü deneyimden başlayarak; yüksek modüllü HM, ultra yüksek modüllü UHM ve S-cam elyafı teknolojilerine kadar uzanan gelişim sürecini katılımcılara aktardı. Sunumda ayrıca, yüksek mekanik performans ile gelişmiş özgül dayanım sunan deneysel cam elyafı kompozisyonları ve ileri mühendislik çözümlerine yönelik yenilikçi proses yaklaşımları masaya yatırıldı.

STRATEJİK SEKTÖRLERE YÜKSEK KATMA DEĞER

Şişecam'ın cam elyafı alanında yürüttüğü AR-GE ve inovasyon faaliyetleri;

-Savunma sanayisi,

-Enerji sektörü,

-Havacılık ve uzay teknolojileri,

-İleri kompozit uygulamaları gibi kritik ve stratejik alanlara yönelik yüksek katma değerli malzemelerin geliştirilmesinde öncü bir rol oynuyor.

Şirketin özellikle HM ve S-cam elyafı teknolojileri üzerine gerçekleştirdiği nitelikli araştırmalar, Türkiye'nin ileri cam ve fiber teknolojileri alanındaki küresel rekabet gücünü net bir şekilde ortaya koyuyor.