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Kaynak: İHA

Terör örgütü PKK mensupları tarafından 26 Ağustos 2016'da bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirilen Konak Mahallesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği binasının yerine yaptırılan "Şehitler Anıtı ve Parkı"nda, şehit 12 polis için anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için okunan dualarla devam etti.

Şırnak Valisi Birol Ekici, burada yaptığı konuşmada, saldırıda şehit olan 12 polisi anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Kentte geçmişte gerçekleştirilen terör saldırılarına değinen Ekici, bu saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini anlattı.

Ekici, "Bugün Allah'a şükürler olsun, huzur ve güven içerisinde geleceğe umutla bakıyoruz. TÜİK rakamlarına göre Şırnak, ülkemizin en güvenli ikinci şehridir. Bu huzur ve güvenle birlikte geleceğe daha umutla bakacağız." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak da 12 polisin Cizre'nin, Şırnak'ın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin huzuru için şehit olduklarını belirtti.

Saldırıda şehit düşen polis memuru Abdulhamit Kaya'nın babası Necip Kaya ise bir baba için evladının ardından konuşmanın çok zor olduğunu dile getirdi.

Oğlunun şehit oluşunun ardından yıllar geçmesine rağmen evlat acısının hiç dinmediğini ifade eden Kaya, "Oğlum Abdulhamit'i her gün özlüyorum ama onunla her zaman gurur duyuyorum çünkü o vatanın huzuru için görev başında şehit olmuştur." şeklinde konuştu.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı İl Başkanı Hacı Şanlı da Cizre'nin tarih boyunca kardeşliğin ve kadim medeniyetlerin kalbi olduğunu belirtti.

Şanlı, "Bölgemiz artık gözyaşı, acı ve terörle değil, huzur, yatırımlar ve kardeşlikle anılmaktadır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı.

Törene, kaymakamlar, şehit ve gazi yakınları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Buradaki törenin ardından Nuh Nebi Camisi'nde düzenlenen programda mevlit okundu, şehitler için dua edildi.