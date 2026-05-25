Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Şırnak Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında İl Özel İdare ekipleri, özellikle Beytüşşebap ilçesinde zorlu bir mesai harcıyor. Lise Tayrı köyü ve Meydan Yaylası yolunu açmak için günlerdir canla başla çalışan ekipler, kar kalınlığının yer yer 10 metreyi geçtiği bölgelerde iş makineleriyle adeta kardan tüneller açarak ilerliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE RAĞMEN KESİNTİSİZ MESAİ

Yaklaşık 7 aydır kar temizleme çalışmalarının sürdüğü bölgede ekipler, sadece yoğun kar yağışıyla değil, aynı zamanda çığ tehlikesiyle de mücadele ediyor.

Ekipler, 5 kilometrelik hat boyunca kardan tüneller oluşturarak ilerlerken, çığ düşmesi sonucu kapanan noktaları da tek tek temizleyerek güvenli ulaşım koridoru sağlamaya çalışıyor. Köy ve yayla yollarının en kısa sürede tamamen ulaşıma açılması için bölgedeki zorlu mesai 24 saat esasına göre devam ediyor.