Yeniçağ Gazetesi
25 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor

Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor

Meteoroloji, haftanın ilk gününde birçok il için "yerel kuvvetli yağış" uyarısı yaparken, Çarşamba günü kısa bir nefes alacak olan yurdumuz, Perşembe gününden itibaren batıdan gelecek yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine girecek.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25-29 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan 5 günlük yeni hava tahmin raporunu yayımladı. MGM, tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı belirtildi.

1 14
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 2

Kurban Bayramı Arife gününden sonra yağışlı hava kütlesi ülkenin doğu ve iç kesimlerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Marmara Bölgesi, Ege kıyıları ve Akdeniz'in batısında bulutlar dağılıyor ve yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor.

2 14
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 3

Haftanın en sakin ve güneşli günü bayramın ilk günü olacak. Salı günü doğuya çekilen yağış sistemi Çarşamba günü yurdu tamamen terk ediyor. Ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede artacak.

3 14
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 4

Bayramın ikinci gününde ise güneşli hava ne yazık ki kalıcı olmuyor. Perşembe günü Türkiye, batı sınırlarından giriş yapan yeni bir gök gürültülü sağanak yağış dalgasının etkisi altına giriyor. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Akdeniz tamamen gök gürültülü sağanak yağışlı havanın teslimi altında kalacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ise henüz yağıştan etkilenmeyerek güneşli havasını koruyor.

4 14
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 5

Bayramın üçüncü günü ve hafta içinin son diliminde batıdan giren yağışlı sistem, doğuya doğru genişleyerek tüm ülkeyi etkisi altına alıyor. Cuma günü haritada neredeyse yağış almayan hiçbir bölge kalmayacak.

5 14
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 6

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

6 14
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 7

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7 14
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 8

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8 14
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 9

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9 14
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 10

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

10 14
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

11 14
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 12

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 14
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 14
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 14
14 14
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro