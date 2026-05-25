CHP'de istinafın verdiği mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlığa geri dönen Kılıçdaroğlu, dün sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması talebiyle avukatları aracılığıyla emniyete başvuruda bulunmuş ve CHP Genel Merkezi biber gazlı polis müdahalesi ile boşaltılmıştı.

CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, avukatı Muharrem Saygı aracılığıyla Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin soruşturması açılması ve parti üyeliğinden 'kesin ihraç' edilmesi talebiyle başvuruda bulundu.

Başvuruda, CHP Tüzüğü ile Disiplin Yönetmeliği'nin tüm üyeler ve parti organları açısından bağlayıcı olduğu vurgulanırken, hiçbir makamın parti hukukunun üzerinde olmadığı ifade edildi.

"PARTİ ÖRGÜTLERİNİN İRADESİ ETKİSİZLEŞTİRİLDİ"

Ayvalık İlçe Seçim Kurulu'na gönderilen dilekçede; parti örgütlerinin iradesini etkisizleştiren uygulamalar, kamuoyu önünde partiyi yıpratan açıklamalar ve parti ilkeleriyle bağdaşmayan kararların disiplin hukuku kapsamında incelenmesi talep edildi.

Dilekçede ayrıca, “Parti hukukunun temel amacı kişileri değil, kurumsal yapıyı korumaktır” ifadelerine yer verildi.

Ayvalık İlçe Seçim Kurulu'na gönderilen dilekçe şu şekilde:

1- Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri, parti tüzüğü, parti programı ve örgüt bütünlüğü, tüm parti üyeleri ve organları bakımından bağlayıcıdır. Parti içi demokrasi, hukukun üstünlüğü, örgüt iradesine saygı ve tüzüğe bağlılık ilkeleri CHP'nin kurucu esasları arasındadır.

2- Hakkında disiplin işlemi talep edilen şahsın, görev ve yetkilerini parti tüzüğüne, parti teamüllerine ve örgüt iradesine aykırı şekilde kullandığı; parti bütünlüğünü zedeleyen, parti üyeleri arasında ayrışmaya sebebiyet veren ve parti disiplinini bozucu nitelikte davranışlarda bulunduğu değerlendirilmektedir.

3- Özellikle; Parti örgütlerinin iradesini etkisizleştiren uygulamalar, Tüzük hükümlerinin fiilen uygulanmaması, Parti kamuoyu önünde partiyi yıpratıcı açıklama ve tasarruflar, Parti ilkeleriyle bağdaşmayan karar ve uygulamalar nedeniyle disiplin hukuku bakımından inceleme yapılması zorunlu hale gelmiştir.

4- CHP Disiplin Yönetmeliği'nde Genel Başkan bakımından mutlak bir disiplin sorumsuzluğu düzenlenmemiştir. Parti disiplin hükümleri tüm üyeler ve organlar açısından bağlayıcıdır. Bu nedenle somut olay yönünden gerekli disiplin incelemesinin yapılması hukuki zorunluluktur.

5- Parti hukukunun temel amacı kişileri değil kurumsal yapıyı korumaktır. Hiçbir makam veya görev, parti tüzüğü ve disiplin hükümlerinin üstünde değildir.

DELİLLER: Parti tüzüğü, CHP Disiplin Yönetmeliği, Basın açıklamaları, Kamuya açık beyanlar, Parti organ kararları, Tanık ve sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

Hakkında disiplin işlemi talep edilen (Butlan SONRASI) CHP Genel Başkanı hakkında CHP Tüzüğü ve Disiplin Yönetmeliği kapsamında disiplin soruşturması açılmasına, eylemlerin niteliğine göre gerekli disiplin yaptırımlarının uygulanmasına ve KESİN İHRACINA karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.