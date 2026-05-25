Anayasa Mahkemesi (AYM), Ceza Muhakemesi Kanunu’nun dijital materyallerde arama ve el koyma işlemlerini düzenleyen 134. maddesindeki bazı hükümleri iptal etti.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre süreç, Bursa 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin baktığı bir kaçakçılık davasında yaptığı başvuruyla başladı. Mahkeme, CMK’nın “Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma” başlıklı maddesinin bazı bölümlerinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle dosyayı AYM’ye taşıdı.

DİJİTAL VERİLERE ERİŞİM HÜKÜMLERİ İPTAL EDİLDİ

AYM, soruşturma kapsamında bilgisayar ve dijital kayıtlarda arama yapılmasına, verilerin kopyalanmasına ve kayıtların çözülerek metin haline getirilmesine imkan tanıyan düzenlemenin bazı bölümlerini iptal etti.

Mahkeme ayrıca, şifre çözülemediği veya gizlenmiş verilere ulaşılamadığı durumlarda bilgisayar ve dijital materyallere el konulmasına ilişkin hükmü de Anayasa’ya aykırı buldu.

Kararda, ilgili hükümlerin kalan bölümlerinin de 6216 sayılı Kanun gereği uygulanamayacağı belirtildi.

KARAR 9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından 9 ay sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.