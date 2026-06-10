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Kaynak: DHA

10 Haziran 1990’da gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitiren 12’si çocuk, 7’si kadın olmak üzere 27 kişi için köy mezarlığında anma programı yapıldı. Törene Şırnak Valisi Birol Ekici, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim okundu, şehitlerin mezarları ziyaret edilerek karanfiller bırakıldı. İlçe Müftüsü İbrahim Canbaş tarafından şehitler için dua edildi.

“ŞIRNAK BİR ŞEHİTLER DİYARI”

Törende konuşan Vali Birol Ekici, terör saldırısında yaşamını yitirenleri rahmetle andıklarını belirterek, bölgede yaşanan kayıpların derin bir acı bıraktığını ifade etti. Ekici, terörün ülkenin gelişimine büyük zararlar verdiğini vurgulayarak, “Şırnak bir şehitler diyarı” ifadesini kullandı.

Köy muhtarı ve aynı zamanda gazi olan İbrahim Özbey ise yaptığı konuşmada, hayatını kaybedenleri unutmayacaklarını belirterek, “Gerekirse şehit oluruz ama bu vatanın bir avuç toprağını kimseye vermeyiz” dedi.

“ACILARIMIZ ORTAK”

Güçlükonak Kaymakamı Semih Memiş de saldırının ilçede derin izler bıraktığını söyledi. Memiş, yaşanan acıların ortak olduğunu vurgulayarak, toplumsal dayanışma ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Anma programı, şehitlerin mezarlarına bırakılan karanfiller ve edilen dualarla sona erdi.