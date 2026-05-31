Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Şırnak'ın Silopi ilçesinde görev yapan bir grup öğretmen, bayram tatilini doğayla sanatı buluşturan anlamlı bir etkinlikle değerlendirdi. Uludere ilçesine bağlı tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Eski Hilal bölgesinde bir araya gelen eğitimciler, temiz havada hem stres attı hem de yeteneklerini sergiledi.

Eski Hilal bölgesindeki dere kenarında kamp alanı kuran öğretmenler, doğanın sunduğu eşsiz manzaraya karşı tuvallerini yerleştirdi. Doğadan ilham alarak resim çizen öğretmenler, aynı zamanda piknik yaptı. Sanat faaliyetlerinin yanı sıra açık havada çeşitli oyunlar da oynayan topluluk, eğlenceli ve verimli bir gün geçirdi.

Etkinliği organize eden grupta yer alan öğretmenlerden Onur Orak, tamamı öğretmenlerden oluşan toplulukla uzun süredir bu tür sosyal aktiviteler yürüttüklerini belirtti. Orak, süreci şu sözlerle aktardı:

“Dört yıldır doğada etkinlikler yapıyoruz. Bunun yanında film, oyun ve kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Geçmiş dönemlerde tiyatro faaliyetleri de gerçekleştirdik. Tamamı öğretmenlerden oluşan topluluğumuzla bugün de resim etkinliğine ev sahipliği yaptık. Doğanın içinde böylesine güzel bir ortamda bir araya gelmek bizler için çok değerli” dedi.

Öğretmen Merve Sinan ise, “Grubumuzla birlikte Eski Hilal’de tuval boyama etkinliği gerçekleştirdik. Bu güzel manzaraya karşı öğretmen arkadaşlarımızla hem resim yapıyor hem de sohbet ederek keyifli vakit geçiriyoruz” diye konuştu.

Öğretmen Pınar Balaban da baharın gelişiyle birlikte doğada etkinlik düzenlemek istediklerini belirterek, “Kapalı alanlar yerine doğada bir resim etkinliği planladık. Öğretmen arkadaşlarımızla birlikte bugünümüzü güzel bir şekilde değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.