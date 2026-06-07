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Yapay zekâ destekli sohbet botlarının yaygınlaşması, dijital dünyada yeni bir manipülasyon yöntemini de beraberinde getirdi. İddialara göre bazı şirketler, ChatGPT, Gemini ve benzeri sistemlerin gelecekte vereceği yanıtları etkilemek amacıyla internette sahte içerikler ve kurgulanmış tartışmalar oluşturuyor.

Son dönemde özellikle Reddit'te görev yapan moderatörler, "AI odaklı spam" olarak adlandırılan yeni bir içerik türünün hızla yayıldığını belirtiyor. Bu yöntemde amaç doğrudan reklam yapmak yerine, yapay zekâ sistemlerinin veri kaynağı olarak kullandığı platformlarda belirli ürün ve markaları öne çıkarmak.

SEO'NUN YERİNİ AEO ALIYOR

Uzmanlar, şirketlerin artık yalnızca arama motorlarında üst sıralarda yer almayı hedeflemediğini, bunun yerine yapay zekâların kullanıcıya verdiği yanıtların içinde görünür olmayı amaçladığını ifade ediyor. Bu yaklaşım "Answer Engine Optimization" (AEO) yani "Cevap Motoru Optimizasyonu" olarak adlandırılıyor.

Özellikle yüksek etkileşim alan forum başlıkları ve kullanıcı yorumları, büyük dil modelleri tarafından önemli bilgi kaynakları arasında değerlendirilebiliyor. Bu nedenle bazı şirketlerin yapay tartışmalar oluşturarak ürünlerini doğal kullanıcı önerisi gibi göstermeye çalıştığı öne sürülüyor.

SAHTE REKLAMLAR KULLANICI YORUMU GİBİ SUNULUYOR

İddialara göre bazı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, doğrudan reklam paylaşmak yerine sıradan bir kullanıcı sorusu açıyor. Ardından yorumlarda belirli ürünler veya markalar, gerçek kullanıcı deneyimi izlenimi verecek şekilde öne çıkarılıyor.

Bu içeriklerin en dikkat çekici yönlerinden biri ise sahte bot hesapları yerine uzun süredir aktif görünen ve gerçek kullanıcı profili izlenimi veren hesaplar üzerinden paylaşılması. Bu durum, gerçek kullanıcı görüşleri ile organize pazarlama faaliyetleri arasındaki ayrımı daha da zorlaştırıyor.

"ÖLÜ İNTERNET" TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan gelişmeler, uzun süredir tartışılan "ölü internet teorisi" iddialarını da yeniden gündeme taşıdı. Teoriye göre internet ortamındaki içeriklerin giderek daha büyük bölümü gerçek kullanıcılar yerine algoritmalar ve yapay zekâ destekli sistemler tarafından üretiliyor.

Uzmanlar, yapay zekâların bilgi topladığı kaynakların manipüle edilmesinin gelecekte yanlış veya yönlendirilmiş cevapların artmasına neden olabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle kullanıcıların, yapay zekâlardan aldıkları bilgileri farklı kaynaklarla doğrulamaları gerektiği belirtiliyor.