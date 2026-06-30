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Kaynak: İHA

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde şüpheli bir ölüm olayı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki 2 çocuk babası Ali Koyuncu, kendisine ait meyve bahçesinde hareketsiz bir şekilde bulundu.

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine, olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, Koyuncu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin ardından, Ali Koyuncu'nun cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin netlik kazanması amacıyla otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ermenek Belediyesi'nden emekli olduğu belirtilen Ali Koyuncu'nun, ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı tahkikat ise devam ediyor.