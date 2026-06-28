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Kaynak: İHA

Sinop’un Ayancık ilçesinde park halinde bulunan bir tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda dorse tamamen kullanılmaz hale geldi.

Olay, Ayancık ilçesine bağlı Beşiktaş Mahallesi’nde yer alan Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede park halinde duran bir tırın dorse kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Alevler kısa süre içerisinde büyüyerek tüm dorseyi etkisi altına aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarda bulunması üzerine olay yerine Ayancık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sonrasında tırın dorsesinden geriye sadece demir yığını kaldı.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenebilmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.