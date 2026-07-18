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Kaynak: Haber Merkezi

Haftanın öne çıkan yapımları arasında 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Tereza Nvotová’ya En İyi Yönetmen ödülünü kazandıran “Baba”, Saeed Roustaee imzalı “Ceza” ve dünyaca ünlü oyuncuları bir araya getiren Christopher Nolan’ın yeni filmi “The Odyssey” bulunuyor.

Türkiye genelindeki sinema salonlarında gösterime girecek filmler, gerçek hayattan ilham alan dramatik öykülerden mitolojik maceralara ve korku dolu gerilim hikâyelerine kadar farklı beklentilere hitap ediyor.

HAFTANIN VİZYON FİLMLERİ

Baba

Tereza Nvotová’nın yönettiği “Baba”, yaşadığı trajik bir olayın ardından hayatı altüst olan Michal’ın hikâyesini konu alıyor. Küçük kızını istemeden otomobilinde bırakan Michal, bu olayın ardından hukuki süreçle, çevresinin tepkileriyle ve yoğun suçluluk duygusuyla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Tereza Nvotová

Oyuncular: Milan Ondrík, Dominika Moravkova, Peter Bebjak

Ceza

Saeed Roustaee’nin yönetmenliğini üstlendiği “Ceza”, zorlu bir aile hikâyesini beyaz perdeye taşıyor. Dul bir anne olan Mahnaz, sorunlar yaşayan asi oğluyla ilgilenmeye çalışırken yeni hayatının başlangıcı olması beklenen nişan töreninde yaşanan beklenmedik bir kazayla büyük bir sınavın içine giriyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Saeed Roustaee

Oyuncular: Parinaz Izadyar, Sinan Mohebi, Payman Maadi

The Odyssey

Christopher Nolan’ın yönettiği “The Odyssey”, Homeros’un ünlü destanından uyarlanan epik bir macerayı sinemaya taşıyor. Film, Truva Savaşı’nın ardından Odysseus’un tehlikelerle dolu dönüş yolculuğunu ve eşi Penelope ile yeniden kavuşma mücadelesini anlatıyor.

Yıldız oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda Matt Damon, Tom Holland ve Anne Hathaway başrolleri paylaşıyor.

Tür: Aksiyon, Macera

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway

Filistin 36

Annemarie Jacir imzalı “Filistin 36”, 1936 yılında Filistin topraklarında Britanya yönetimine karşı başlayan isyan dönemini anlatıyor. Film, yaşanan tarihi gelişmeleri köyü ile Kudüs arasında gidip gelen Yusuf’un gözünden aktarıyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Annemarie Jacir

Oyuncular: Hiam Abbass, Kamel El Basha, Jalal Altawil

Noise: Lanetin Sesi

Gerilim ve korku türündeki “Noise: Lanetin Sesi”, kaybolan kız kardeşinin izini süren Ju-young’un yaşadığı ürpertici olayları konu alıyor.

İşitme engelli Ju-young, kardeşi Ju-hee’nin yeni taşındığı apartmandan gizemli şekilde kaybolması üzerine araştırma yapmak için binaya gider. Ancak burada karşılaştığı sessizlik, sıradan bir kaybolma vakasından çok daha karanlık bir gerçeğin habercisidir.

Tür: Gerilim, Korku

Yönetmen: Soo-jin Kim

Oyuncular: Lee Sun-bin, Kim Min-seok, Kyung-soo Ryu

Kybele’nin Laneti: İstila

Küçük bir köyde başlayan açıklanamayan olayları konu alan “Kybele’nin Laneti: İstila”, korku severleri karanlık bir hikâyeye davet ediyor.

25 haneli sakin bir köyde yaşanan psikolojik rahatsızlık vakasının ardından düzen bozulmaya başlar. Ruken Hoca’nın köye gelmesiyle birlikte ortaya çıkan gizemli olaylar, köy halkını korku ve çaresizlikle karşı karşıya bırakır.

Tür: Korku

Yönetmen: Belirtilmemiştir

Bu hafta vizyona giren filmler, farklı türlerde arayış içinde olan sinemaseverlere geniş bir seçenek sunuyor.