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Düzenlemenin hayata geçmesi halinde sektöre her yıl yaklaşık 417 milyon liralık ek kaynak sağlanması bekleniyor. Elde edilecek fonun, nitelikli film projelerine finansman sağlanması, Türk sinemasının ulusal ve uluslararası alandaki görünürlüğünün artırılması, yapımların sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve gösterim kalitesinin yükseltilmesi için kullanılması planlanıyor.

Son yıllarda artan üretim maliyetleri, dijital yayın platformlarının hızla büyümesi ve evde izleme alışkanlıklarının yaygınlaşması nedeniyle ekonomik açıdan zorlu bir süreçten geçen sinema sektörüne yönelik bu düzenlemenin uzun vadeli ve kalıcı bir destek mekanizması oluşturması amaçlanıyor.

AK Parti tarafından Meclis'e sunulan teklifin yasalaşması halinde dijital yayıncılık sektöründen sağlanacak kaynak, sinema endüstrisinin rekabet gücünü artıracak önemli finansman kalemlerinden biri olacak.

SİNEMA SALONLARINDA İZLEYİCİ KAYBI SÜRÜYOR

Türkiye'de sinema salonlarına ilgi son yıllarda belirgin şekilde geriledi. TÜİK verilerine göre 2017 yılında 68,5 milyon olan sinema seyircisi sayısı, pandemi döneminin de etkisiyle 2021'de 12 milyon 418 bine kadar düştü. Sonraki yıllarda kısmi toparlanmayla 31-32 milyon seviyelerine ulaşılsa da, 2025 yılında izleyici sayısı yeniden gerileyerek 27 milyon 657 bin olarak kaydedildi.

Yetkililer, yeni finansman modeliyle hem sektörün ekonomik açıdan güçlendirilmesini hem de Türk sinemasının daha fazla ve daha kaliteli yapımla izleyici karşısına çıkmasını hedefliyor.