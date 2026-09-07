Kaynak: Haber Merkezi

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediyede yaşanan kritik gelişmeler, yarın yapılacak başkanvekili seçimi öncesinde yeni bir boyut kazandı.

31 Temmuz'da tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Dedetaş'ın ardından 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen seçimde Sibel Tan Tan Çetinkaya, rakibine 4 oy fark atarak seçimi kazanmıştı. AKP'li meclis üyelerinin itirazı üzerine seçimin yenilenmesine karar verildi.

Yenilenen seçim öncesinde 4 CHP'li meclis üyesi AKP'ye geçerken, 2 meclis üyesinin de tutuklanması dengeleri değiştirdi. Yarınki oylamada CHP ve AKP'den 21'er meclis üyesi oy kullanacak.

Seçim öncesinde Üsküdarlılar, YENİ Parti'nin çağrısıyla belediye binası önünde bir araya geldi. Cezaevinde bulunan Sinem Dedetaş da kritik oylama öncesinde Üsküdar halkına mektup göndererek mesajlarını paylaştı.

Tutuklu belediye başkanı kritik seçim öncesinde şu mesajları paylaştı:

"Sevgili komşularım,

Bizleri yalnız bırakmadınız!

Hepinizi saygıyla selamlıyor, sevgiyle kucaklıyorum, var olun! Sizlerden, tüm sevdiklerimden ve kadim Üsküdar’dan 40 gündür ayrıyım. Bu yeterince yıpratıcı ve üzücü değilmiş gibi, sırf siyasi hesaplar uğruna iki sevgili meclis üyemizin daha tutuklandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Aynı duyguları paylaştığımızdan hiç şüphem yok.

Evlatlarından ayrı kalmak pahasına millet iradesine sahip çıktıkları için, onurlu durdukları için hem Amine Cansu Çelik hem de Ekrem Baki’ye yürekten bir alkış istiyorum!

"HİZMET ÜRETMEK İÇİN TÜM SEVGİ VE İLGİMİZLE ÇALIŞTIK"

Bir alkışı da 5 aydır hapis yatan, Üsküdar’ın başta kadük imar planları olmak üzere tüm kentsel dönüşüm sürecinde canla başla çalışan, tutuklu Başkan Yardımcımız Filiz Deveci ve tüm tutuklu çalışma arkadaşlarımız için istiyorum.

Kıymetli çalışma arkadaşlarım ve belediyemizin emektar çalışanlarıyla Üsküdar Belediyesi tarihinde pek çok ilki gerçekleştirdik. Ama benim için en önemlilerinden biri üst yönetimde eşit kadın temsiliyetinin sağlanmasıydı. Malum Üsküdar, hanım sultanlar ilçesidir. Çok kıymetli bir ilçedir. Biz de ona ve size yakışır hizmet üretmek için tüm sevgi ve ilgimizle çalıştık.

Bizler Cumhuriyet’in kadınları olarak Ata’mızın izinde kamusal menfaatleri öncelikleyerek siyasi nezaketi hiç elden bırakmadan, insana insan olduğu için değer vererek, hiçbir siyasi hırsın ve hesabın içinde olmadan çalıştık. Emekleri için başta kadın çalışanlarımız olmak üzere kadın-erkek tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim.

Şimdilik gelinen noktada uğradığımız ölçüsüz haksızlıklar, canımızı çok yaksa da Üsküdar’a ve sizlere hizmet etmek, sizin güven ve sevginizi kazanmış olmak bizler için büyük bir onurdur.

Daha önce söylemiştim, herkes kendisine yakışanı yapar. Milletin iradesine, demokratik haklara ve hukukun üstünlüğüne inanan seçilmişler olarak ilkelerimizden vazgeçmedik.

Vazgeçenler, sizin vicdanlarınızın ve bizim kalbimizin yüküne mahkûmdur.

Bizler kimsenin kefareti değiliz!!

Dedetaş mektubunu şu sözlerle paylaştı:

Yarın yapılacak seçim için, doğruda durmak adına mücadele veren hem CHP hem de Yeni Partili tüm meclis üyelerimize, tüm yöneticilerimize ve partisi fark etmeksizin iradesine sahip çıkmak üzere yanımızda olan sizlere gönülden teşekkürler!

İyi ki varsınız!

Sağ olun, var olun!

Selametle.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş

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