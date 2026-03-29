Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçen yıl yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yapılan bilimsel çalışmalar tamamlandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, kırılan fay parçalarında artık stres birikimi olmadığını belirterek, “Sındırgı’da deprem aktivitesi sonlandı. Bölgede risk azaldı” dedi.

Sözbilir, ana şokların ardından meydana gelen 26 bin artçı depremin ardından Emendere Fay Zonu boyunca beş fay parçasının saptandığını, dağlık bölgede yaklaşık 20 santimetrelik çökme olduğunu açıkladı. Bu çalışmaların kuzeybatı ve güneydoğu bölgelerinde yeni fayların tetiklenme olasılığını artırdığını ortaya koyduğunu ifade etti.

GÜNLÜK SARSINTILAR AZALDI

Bölgedeki gündelik deprem sayısının önemli ölçüde azaldığını vurgulayan Sözbilir, artık sadece birkaç günde bir veya iki sarsıntının meydana geldiğini söyledi.

Sözbilir, kuzeybatıda Gelenbe Fay hattı boyunca ve Gördes-Demirci çevresinde halen gerilim birikimi olduğunu, ancak Sındırgı için artık deprem riskinin düşük olduğunu kaydetti. “AFAD tarafından ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edilen Sındırgı’da halkın güvenle yaşamını sürdürebileceğini söyleyebiliriz” dedi.