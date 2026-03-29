Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Kütahya Simav Fayı ve Gediz deprem risklerini değerlendirdi.

SİMAV FAYI VE DEPREM POTANSİYELİ

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 1970 Gediz depreminin 56. yıl dönümü dolayısıyla Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen konferansa katıldı. Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Üşümezsoy, Kütahya ve çevresindeki fay hatlarını değerlendirirken özellikle Simav Fayı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fayın stresini tam olarak boşaltmadığını belirten Üşümezsoy, bu fayın 6,5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

KÜTAHYA VE ÇEVRESİNDEKİ DEPREM HAREKETLİLİĞİ

Üşümezsoy, Kütahya’daki deprem hareketliliğini "piyano tuşlarına" benzetti ve asıl riskin Simav, Sındırgı ve Gediz hattında yoğunlaştığını vurguladı. Kütahya merkezin ise konumu itibarıyla daha düşük risk taşıdığını belirtti.

2011 yılında meydana gelen Simav depremine de değinen Üşümezsoy:

“5,9 büyüklüğündeki o deprem süreci bitirmedi.

Yaklaşık 25-30 kilometre uzunluğundaki fayın tek parça kırılması halinde 6,5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli bulunuyor.

Simav'ın bu fayın üzerine kurulmuş olması riski artırıyor” dedi.

EMET VE YEŞİLDERE’DEKİ SARSINTILAR

Emet ve Yeşildere bölgesinde yaşanan sık sarsıntılar, Üşümezsoy tarafından “deprem fırtınası” olarak nitelendirildi. Sıcak su kaynaklarının fay hareketlerini etkilediğini belirten uzman, bu bölgede büyük bir depremden ziyade çok sayıda küçük kırılmanın yaşandığını ifade etti.

1970 GEDİZ DEPREMİ VE SONRASI

Gediz’in 1970 yılında meydana gelen büyük depremle enerjisinin büyük kısmını boşalttığını dile getiren Üşümezsoy, Sındırgı’daki fayların parçalı yapısının büyük depremleri sınırlayan bir etken olduğunu kaydetti.

28 Mart 1970 tarihinde Gediz’de meydana gelen ve 7,2 büyüklüğünde ölçülen depremde bin 86 kişi hayatını kaybetmiş, bin 260 kişi yaralanmıştı. İlçe merkezi ise daha sonra farklı bir alana taşındı.

Konferans sonunda Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, programa katılan Üşümezsoy’a teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti.

SİMAV FAY HATTININ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Balıkesir Simav Fay Hattı, Türkiye'nin Batı Anadolu Bölgesi’nde yer alan önemli bir yer hareketi zonudur. Bu fay zonu, Batı Anadolu’dan İç Anadolu’ya doğru devam ediyor. Simav Fayı, Afyon–Akşehir–Gıraverdi üzerinden ilerleyerek Konya–Karaman yönüne uzanan ciddi bir zonun parçasıdır.