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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) vergi mükelleflerine yönelik başlattığı SMS ile hatırlatma ve dijital rehberlik uygulamaları meyvelerini verdi. Vatandaşın vergiye gönüllü uyumunu artırmak amacıyla devreye alınan yapay zeka destekli iletişim stratejileri sayesinde, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) tüm zamanların tahsilat rekoru kırıldı.

MİLYONLARCA MÜKELLEFE "HATIRLATMA" MESAJI GİTTİ

GİB, cezai işlem uygulamadan önce vatandaşları bilgilendirmeyi esas alan hizmet odaklı yeni bir döneme geçti. Bu kapsamda dijital kanallar, rehberler ve videolar etkin bir şekilde kullanılırken, en somut sonuçlar SMS bildirimlerinden alındı.

MTV'nin ikinci taksitini 20 Temmuz itibarıyla yatırmayan yaklaşık 10 milyon 359 bin mükellefe cep telefonu üzerinden hatırlatma mesajı gönderildi. Yapılan bu kritik hamle sonucunda, temmuz ayı içinde 12 milyon 16 bin mükellef ödemesini zamanında gerçekleştirerek MTV tahsilatında bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşılmasını sağladı.

Temmuz Ayı Tahsilatı: 42 milyar 827 milyon TL.

Ocak-Temmuz Toplam Tahsilat: 98 milyar 19 milyon TL.

Temmuz ayı tahsilatları, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 8 oranında artış gösterdi.

SMS ile hatırlatma yapılan mükelleflerin zamanında ödeme oranı, mesaj gitmeyenlere kıyasla yüzde 26 daha yüksek gerçekleşti.

GELİR VERGİSİNDE DE YÜKSEK UYUM

Benzer bir başarı gelir vergisinde de yakalandı. Mart ayında beyannamesini veren ancak temmuz ayındaki ikinci taksitini henüz ödemeyen 1 milyon 407 bin gelir vergisi mükellefine vade sonu yaklaşırken SMS atıldı. Ticari, zirai, serbest meslek ve kira geliri elde eden bu mükelleflerin yüzde 75,38'inin ödemelerini süresi içinde yaptığı saptandı. Özellikle mali müşavir desteği almayan kira ve ücret geliri mükellefleri, bu mesajlar sayesinde cezalı duruma düşmekten kurtuldu.

YENİ MÜKELLEFE "İLK GÜN" REHBERLİĞİ VE YAPILANDIRMA FIRSATLARI

Gelir İdaresi Başkanlığı, sisteme yeni dahil olan vatandaşları da yalnız bırakmıyor. 2024 yılından bu yana işe yeni başlayan 912 bin 615 mükellefe SMS yoluyla bilgilendirme yapıldı. Mesajlardaki linkler üzerinden dijital rehberlere yönlendirilen vatandaşlar; hakları, belge düzeni ve vergi ödeme kanalları hakkında detaylı bilgi sahibi oldu.

Bakanlık ayrıca yaklaşan kritik tarihler için de uyarılarını sürdürüyor.

Vergi borcu bulunan mükelleflere sağlanan düşük oranlı tecil faiziyle uzun süreli taksit imkânı 31 Ağustos'ta sona eriyor. Yurt içi ve yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik vergi avantajı sağlayan uygulama ise 31 Temmuz 2027 tarihine kadar devam edecek.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN MÜKELLEFLERE TEŞEKKÜR

Sistemin başarılı işleyişine dair değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hedeflerinin mükelleflerin yükümlülüklerini kolayca yerine getirebileceği bir yapı inşa etmek olduğunu vurguladı. Şimşek, "Vergisini zamanında ve eksiksiz ödeyerek ülkemizin kalkınmasına ve kayıtlı ekonominin güçlenmesine katkı sağlayan tüm mükelleflerimize teşekkür ediyorum. Gelir İdaresi Başkanlığımız, gönüllü uyumu artıracak uygulamaları kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerini kullandı.