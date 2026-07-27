Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Gölpazarı ilçesinde eğitim kurumlarına yönelik ziyaretlerde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Müdür Şimşek, ilçede sürdürülen eğitim faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek ardından Gölpazarı Gazimihal İlk/Ortaokulunu ziyaret ederek okulda incelemelerde bulundu. Yönetici ve öğretmenlerle sohbet eden Müdür Şimşek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Program kapsamında Gölpazarı Halk Eğitimi Merkezini de ziyaret eden Müdür Şimşek, devam eden dikiş kursunda kursiyerlerle bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Kursiyerlerle sohbet eden İl Millî Eğitim Müdürü Şimşek, el emeği ürünleri inceleyerek başarılar diledi.