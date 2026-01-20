Galatasaray'ın yarın Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında konuk edeceği Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beraberliğin yeterli olmayacağına vurgu yapan Simeone kazanmak istediklerini belirterek Galatasaray'dan Lucas Torreira ve Victor Osimhen'e dikkat çekti.

SIMEONE: 'BERABERLİK İŞİMİZE YARAMAZ'

Simeone'nin Galatasaray maçı öncesi açıklamaları şu şekilde:

"Yarın zor bir maç olacak. Galatasaray'ın iyi oyuncuları var. Özellikle forvet hattında iyi oyuncuları var. Osimhen var. Orta sahada Torreira var. Yarın bizi çok mücadeleci bir takım bekliyor. Beraberlik işimize yaramaz, yarın kazanmamız gerekiyor.

"Son dönemde çok maç izledim. Galatasaray'ın stadındaki atmosfer, enerji, insanların enerjisi. Şehir de aynı şekilde. Futbol tutkusu çok yüksek. Bu da futbolun en güzel yanı."