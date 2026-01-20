Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak İspanyol devi Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone ile birlikte golcü oyuncu Alexander Sörloth maç öncesi Rams Park'ta düzenlenen basın toplantısında kameraların karşısına geçti.

SORLOTH: 'ATLETICO MADRID'DE DEVAM ETMEK İSTİYORUM'

Uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ismi anılan Alexander Sörloth Atletico Madrid'deki geleceğine dair yaptığı açıklamada, "Burada çok mutluyum ve bunu sahada gösterdiğimi düşünüyorum. Atletico'da çok mutluyum ve burada devam etmek istiyorum." diye konuştu.

Öte yandan Türkiye'de futbol atmosferlerinin her zaman büyüleyici olduğundan bahseden Sörloth, "Bir sezon Türkiye'de oynadım. Bütün stadyumlar doluyor insanlar futbola aşk duyuyor. Mücadeleyi seven bir oyuncuysanız burada oynamayı seversiniz." ifadelerini kullandı.

SIMEONE: 'SÖRLOTH'UN AYRILMASI GİBİ BİR DURUM YOK'

Toplantıda ayrıca Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone de transfer iddialarıyla ilgili konuşarak, ''Birçok oyuncum için birçok haber yazılıyor. Sörloth bana takımdan ayrılmak istediğini söylemedi. Takımın da böyle bir düşüncesi yok. Aramızdan ayrılması gibi bir durum yok.'' dedi.