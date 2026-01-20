Yeniçağ Gazetesi
20 Ocak 2026 Salı
Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları

Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları

Galatasaray’ın sahne alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta heyecanı başlıyor. Devlerin karşı karşıya geleceği haftada futbolseverleri birbirinden kritik mücadeleler bekliyor. İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın karşılaşmaları.

Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları - Resim: 1

Kairat Almaty - Club Brugge

Salı | 18.30

1 18
Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları - Resim: 2

Bodo/Glimt - Manchester City

Salı | 20.45

2 18
Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları - Resim: 3

Real Madrid - Monaco

Salı | 20.45

3 18
Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları - Resim: 4

Inter - Arsenal

Salı | 23.00

4 18
Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları - Resim: 5

Villarreal - Ajax

Salı | 23.00

5 18
Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları - Resim: 6

Tottenham | B. Dortmund

Salı | 23.00

6 18
Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları - Resim: 7

Sporting CP | PSG

Salı | 23.00

7 18
Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları - Resim: 8

Olympiakos - Bayer Leverkusen

Salı | 23.00

8 18
Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları - Resim: 9

Kopenhag - Napoli

Salı | 23.00

9 18
Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları - Resim: 10

Galatasaray | Atletico Madrid

Çarşamba | 20.45

10 18
Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları - Resim: 11

Karabağ - E. Frankfurt

Çarşamba | 20.45

11 18
Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları - Resim: 12

Chelsea - Pafos

Çarşamba | 20.45

12 18
Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları - Resim: 13

Atalanta - Athletic Bilbao

Çarşamba | 23.00

13 18
Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları - Resim: 14

Juventus - Benfica

Çarşamba | 23.00

14 18
Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları - Resim: 15

Slavia Prag - Barcelona

Çarşamba | 23.00

15 18
Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları - Resim: 16

Marsilya - Liverpool

Çarşamba | 23.00

16 18
Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları - Resim: 17

Newcastle United - PSV

Çarşamba | 23.00

17 18
Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları - Resim: 18

Bayern Münih - Union SG

Çarşamba | 23.00

18 18
