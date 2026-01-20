Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Teknoloji WhatsApp’ta yeni dönem resmen başladı: Artık her şey değişiyor

WhatsApp’ta yeni dönem resmen başladı: Artık her şey değişiyor

WhatsApp beta programı dolu mu? Endişelenmenize artık gerek yok! WhatsApp, doğrudan uygulama içinden beta programına katılma imkanı sunan yepyeni bir özellik getirdi.

Son Güncelleme:
WhatsApp, yenilikleri ilk keşfedenlerden olmak isteyen kullanıcılar için beta katılımını çok daha kolay hale getiren önemli bir yenilik yaptı.

Google Play Store’daki kontenjan dolu olsa bile artık bu bir engel değil. Peki bu özellik tam olarak ne işe yarıyor ve nasıl aktif ediliyor?

WhatsApp, Android 2.26.2.11 beta sürümüyle birlikte belirli kullanıcılara yeni bir imkan sunmaya başladı. Artık Google Play Beta Programı dolu olsa da, kullanıcılar uygulama içindeki ayarlar menüsünden doğrudan beta sürümüne geçebiliyor.

Bu değişiklik, teknoloji tutkunları için yeniliklere herkesten önce erişme şansı demek.

Yeni sistem, WhatsApp’ın çok daha geniş bir kullanıcı kitlesinden geri bildirim toplamasına ve geliştirme süreçlerini hızlandırmasına olanak tanıyor.

Özellikle Play Store’un beta kontenjan sınırına takılanlar için mükemmel bir çözüm sunuyor.

Özelliğin cihazınızda aktif olup olmadığını kontrol etmek çok kolay.

WhatsApp ayarlarına girip “Özelliklere erken erişim” (Early access to features) seçeneğini aramanız yeterli. Eğer bu seçenek görünüyorsa, yanındaki butonu açarak beta programına anında katılabilirsiniz. Çıkmak isterseniz de aynı yerden özelliği kapatmanız yeterli.

Her yeni özellik gibi bunda da başlangıç sorunları yaşanabiliyor. Bazı kullanıcılar, katılım butonuna bastıklarında düğmenin hemen kendi kendine kapandığını bildirdi.

Bu durum büyük ihtimalle geçici bir hata kaynaklı ve WhatsApp’ın yakın bir güncellemeyle sorunu çözeceği düşünülüyor.

Bu yeni yöntemin en büyük avantajlarından biri ise şu: Uygulamada ciddi bir çökme veya kritik hata ortaya çıktığında, WhatsApp artık Google Play onay sürecini beklemeden doğrudan düzeltici güncellemeyi kullanıcılara ulaştırabilecek.

Üstelik bu sistem, güvenilir olmayan üçüncü taraf kaynaklardan APK indirme riskini de tamamen ortadan kaldırıyor.

12 15
Kaynak: Haber Merkezi
