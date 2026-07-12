İstanbul'un Silivri ilçesinde yer alan Değirmenköy Mahallesi Gölet Caddesi yakınlarında, saat 13.00 sularında yol kenarında bulunan kuru otlar bilinmeyen bir sebepten ötürü alev aldı.

Silivri'de korkutan yangın: Alevler hobi bahçelerini küle çevirdi - Resim : 1

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki hobi bahçelerine sıçradı.

Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Silivri'de korkutan yangın: Alevler hobi bahçelerini küle çevirdi - Resim : 2

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak çevredeki alanlara sıçraması önlendi. Yangında 2 hobi bahçesi kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Muğla'da orman yangını: Kontrol altına alındıMuğla'da orman yangını: Kontrol altına alındıGündem