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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde meydana geldi. Kocaeli’den Aliağa’ya giden Türk bayraklı, 90 metre uzunluğundaki ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı.

Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatla irtibatın kesildiği bildirildi.

DENİZDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kazanın ardından bölgede hareketlilik yaşandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denizdeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, kendilerinden haber alınamayan 10 mürettebatın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

9 MÜRETTEBATIN İFADESİ ALINDI

Kazaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ALSU isimli gemide bulunan 10 kişiden aşçı hariç 9 mürettebat hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Gemi üzerinde jandarma eşliğinde bekletilen şüphelilerin ifadeleri alındı. İfadelerin tamamlanmasının ardından 9 şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturmanın, kazanın nasıl meydana geldiği ve tarafların sorumluluğunun bulunup bulunmadığının belirlenmesine yönelik sürdürüldüğü öğrenildi.