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Kaynak: DHA

İstanbul'un Şile ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle uygulanan denize girme yasağına rağmen yaşanan kural ihlali faciayla sonuçlandı. Şuayipli Mahallesi Çivi Ağzı mevkisinde denize giren 3 kişiden biri olan Kayseri Hakim ve Savcı Yardımcısı Y.A., güçlü akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

YASAK OLMASINA RAĞMEN DENİZE GİRDİLER

Şile Kaymakamlığı tarafından yoğun dalga ve tehlikeli akıntılar nedeniyle ilçe genelinde denize girilmesi yasaklanırken, Çivi Ağzı mevkisinde 3 kişi yasağa rağmen denize girdi.

Kısa süre sonra dev dalgalar arasında mahsur kalan gruptan 2 kişi kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, Y.A. ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Öte yandan Uzunkum Sahili'nde de emniyet bariyerlerini aşarak denize giren bir kişinin cankurtaran ekipleri tarafından son anda kurtarıldığı öğrenildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, denizde kaybolan Y.A.'yı bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Y.A.'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin Kayseri'de görev yapan Hakim ve Savcı Yardımcısı Y.A. olduğu belirlendi.

BAKAN TUNÇ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Acı haberin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri Hakim ve Savcı Yardımcısı Y.A.'nın Şile'de meydana gelen elim olay sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı diledi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.