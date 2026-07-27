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Kaynak: AA / DHA / İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için denize giren 5 kişilik aileden acı haber geldi. İlk olarak anne, baba ve teyzenin cansız bedenlerine ulaşılırken, gece boyunca süren arama çalışmalarının ardından kayıp 16 yaşındaki Halil Öztürk'ün de cansız bedeni bulundu. Aileden yalnızca 16 yaşındaki Fatma Öztürk kurtarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi sınırlarında yaşanan deniz faciası yürekleri dağladı. Dün akşam saatlerinde denize giren aynı aileden 5 kişi bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaybolan kişileri bulmak için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla 16 yaşındaki Fatma Öztürk sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk çalışmalarda baba Savaş Öztürk (42), anne Zehra Öztürk (39) ve annenin kız kardeşi Ceylan Dağşan'ın (30) cansız bedenlerine ulaşıldı.

KAYIP YEĞENİN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Gece boyunca aralıksız sürdürülen arama çalışmalarında, kayıp olan 16 yaşındaki Halil Öztürk'ün de cansız bedenine ulaşıldı. Halil Öztürk'ün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Hastanede tedavisi devam eden 16 yaşındaki Fatma Öztürk'ün sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan acı olayla ilgili inceleme sürüyor.