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Kaynak: AA

İstanbul Şile'de yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında adli süreç derinleşiyor. Soruşturma kapsamındaki iddialar üzerine tutuklanan ve ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında yargılama süreci resmen başladı.

İDDİANAME MAHKEME TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Şile Belediyesi'ndeki şüpheli işlemlere ve rüşvet iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Kabadayı'ya yönelik suçlamalar ve istenen cezalar netleşti. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte yargılama aşamasına geçildi.

33 YILDAN 92 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede yer alan sevk maddelerine göre görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede şüphelinin üzerine atılı rüşvet, görevi kötüye kullanma ve idari nüfuzun usulsüz kullanımı gibi suçlamalara ilişkin detaylı sevk maddeleri yer aldı.

Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak olan Kabadayı ve soruşturma kapsamındaki diğer şüphelilerin yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.