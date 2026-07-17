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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Avrupa’da silahlanma yarışı büyük bir hızla devam ediyor. Bu hazırlıkların bir parçası olarak ise, savaş ekonomisi devreye alınıyor. İngiltere, söz konusu duruma ilişkin önemli bir adım atarak, çelik üreticisi British Steel'i kamulaştırdı.

ÇELİK ÜRETİMİ ASKERİ ÜRETİM İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP!

İngiltere hükümetinin, geniş çaplı bir savaş durumunda askeri üretim için hayati önem arz eden çelik üretim kapasitesini kendi kontrolü elinde tutmak amacıyla bu hamleyi yaptığı değerlendirildi.

Çin Halk Cumhuriyeti ise, 2020 yılının mart ayından bu yana, Çinli Jingye Group'un bünyesinde olan British Steel’in kamulaştırılması kararına tepki gösterdi. İngiliz hükümeti, Jingye'nin, British Steel'in 2 bin 700 işçinin çalıştığı Scunthorpe bölgesindeki tesisinde 2 yüksek fırını kapatmaya hazırlanmasının ardından British Steel'i geçen yıl nisanda operasyonel kontrol altına almıştı.

İngiltere Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kapsamlı görüşmelere rağmen hükümetin, Jingye ile British Steel'in geleceğini güvence altına alacak bir anlaşmaya varamadığı belirtildi.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ “GEREKLİ YOL” DEDİ!

İngiliz hükümeti, parlamentoda gerekli adımların tamamlanması ve yetkilerin sağlanmasının ardından çelik üretiminin geleceğini güvence altına almak için British Steel’i kamu mülkiyetine geçirmesine "doğru ve gerekli yol" olduğunu ifade etti.

“KARAR ÇELİK ÜRETİMİNİ GÜVENCEYE ALIYOR”

British Steel'in Scunthorpe tesisinde çelik üretiminin devam etmesi, İngiltere’nin kendi topraklarında çelik üretme kapasitesini koruması için önemli olarak görülüyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, British Steel'in İngiltere sanayi gücünün temel taşlarından biri olduğunu bildirerek "Bugünkü karar, İngiltere'de çelik üretiminin geleceğini güvence altına alıyor, nitelikli istihdamı koruyor ve hayati öneme sahip ulusal bir kapasiteyi güvence altına alıyor" sözlerini sarf etti.

ÇİN’DEN SERT TEPKİ GELDİ!

Çin hükümeti ise, söz konusu karara tepki göstererek İngiltere hükümetini ilgili uluslararası kurallara uymaya ve Çin ile İngiltere arasındaki ikili yatırım anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmeye davet etti.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, bugün yaptığı açıklamada, İngiltere’nin, Jingye Group'un İngiliz ekonomisine ve toplumuna yaptığı önemli katkıları hiçe sayarak, "ulusal güvenlik" gerekçesiyle British Steel'in kontrolünü zorla ele geçirdiğini ve ardından şirketi kamulaştırdığını söyledi.

Söz konusu durumun, “Jingye'nin meşru hak ve çıkarlarına ciddi şekilde zarar verdiğini ve Çinli şirketlerin İngiltere'ye yatırım yapma güvenine ağır bir darbe vurduğunu” ifade eden Sözcü, British Steel'in Jingye Group tarafından satın alınmadan önce yıllarca zarar ettiğini, satın almanın ardından ise Jingye Group'un şirkete ciddi miktarda fon aktararak faaliyetlerinin sürdürülmesine ve istihdamın korunmasına yardımcı olduğunu kaydetti.

OYAK DA ŞİRKETE TALİPTİ!

İngiltere'nin en köklü çelik üreticilerinden biri olan British Steel 1988 yılında Başbakan Margaret Thatcher tarafından özelleştirilmişti. 2019 yılında ise iflasın eşiğine gelen British Steel, kayyuma devredildi ve satışa sunuldu. O dönemde, şirkete talip olanlar arasında OYAK da vardı.

OYAK, Erdemir ve İsdemir'in de ana hissedarı olan iştiraki Ataer Holding üzerinden resmi teklif sunmuş, İngiltere hükümeti ile bir ön anlaşma da imzalamış fakat bu süreçte nihai bir anlaşmaya varılamamıştı. Sonra, Çinli çelik devi Jingye Group Mart 2020'de British Steel'i satın almıştı.