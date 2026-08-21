Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Popüler oyuncu Sıla Türkoğlu, bir süredir beraberlik sürdürdüğü sevgilisi Ata Ayyıldız ile katıldığı Hilmi Cem'in düğününde basın mensuplarının yönelttiği evlilik sorularına yanıt verdi. İlişkilerini göz önünde yaşamaktan kaçınan ve zaman zaman sosyal medya hesaplarından özel anlarını ve seyahat karelerini takipçileriyle paylaşan ikili, hayranlarından büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz dönemde Ata Ayyıldız'dan evlilik teklifi alarak adından söz ettiren güzel oyuncunun bu konudaki açıklamaları magazin gündeminde yer buldu.

'EN DOĞAL HALİ'

Çiftin son paylaştığı birlikte çekildikleri kareler sosyal medyada kısa sürede yayılmasından sonra çok sayıda etkileşim ve yorum aldı.

Öte yandan, Sıla Türkoğlu'nun şöhret kazanmasından önceki döneme ait olduğu ifade edilen eski bir videosu da internette yeniden gündem oldu.

Babasının doğum gününde kaydedilen o eski görüntülerde ünlü oyuncunun oldukça sade ve doğal tavırları dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları tarafından "en doğal hali" şeklinde yorumlandı.

DÜĞÜNE BİRLİKTE GELDİLER

Daha önce bu paylaşımı yapan çift, bu kez Hilmi Cem'in düğününe birlikte katıldı.

Ünlü çift, mutluluklarını yine gözler önüne serdi.

EVLİLİK SORUSUNA YANIT VERDİ

Düğün öncesi çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazeteciler, ünlü oyuncuya 'evlilik ne zaman düşünüyorsunuz?' sorusunu sordu. Daha önce sevgilisinden evlilik teklifi alan ünlü oyuncu doğru zamanı beklediklerini dile getirdi.

Sıla Türkoğlu, "Nasip diyelim. Şu an belirli bir tarih yok. İçimize ne zaman sinecekse o zaman olacak" ifadelerini kullandı.