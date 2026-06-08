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Sık sık farklı ülkeleri ziyaret eden ve bu anları takipçileriyle paylaşan çift, yeni bir rota için yeniden yola çıktı. Romantik tatilleriyle dikkat çeken ikilinin son durağı ise merak uyandırdı.

Oyunculuk kariyerine 2018 yılında "Ağlama Anne" dizisiyle adım atan Sıla Türkoğlu, uzun süredir Ata Ayyıldız ile mutlu bir ilişki sürdürüyor. Kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen oyuncu, geçtiğimiz aylarda aldığı evlilik teklifini sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarını sevindirmişti.

Özel yaşamından kesitleri zaman zaman takipçileriyle buluşturan Türkoğlu, sevgilisiyle çıktığı seyahatlerden kareler paylaşmayı da ihmal etmiyor. Dünyanın farklı noktalarını keşfeden çiftin son durağı, Danimarka'nın gözde şehirlerinden Kopenhag oldu.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında Ata Ayyıldız ile el ele ve samimi pozlarını paylaşarak gönderisine "CPH Diaries" (Kopenhag Günlükleri) notunu düştü. Tarihi sokakları ve büyüleyici atmosferiyle dikkat çeken şehirde romantik anlar yaşayan çiftin fotoğrafları, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan kareler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.