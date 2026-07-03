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Kaynak: Haber Merkezi

Sezon boyunca sık sık gündeme gelen dizide, Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu'nun projeden ayrılık süreci uzun süre magazin kulislerinde konuşuldu. Ayrılığın perde arkasında Feyza Civelek ile yaşanan anlaşmazlığın bulunduğu iddiaları ortaya atılmış ancak bu iddialar resmi olarak doğrulanmamıştı.

Tartışmalar, yapımcı Faruk Turgut'un, Türkoğlu'nun kendisine sunulan ücreti kabul etmediğini söylemesiyle yeniden hareketlendi. Oyuncunun ajansı ise bu açıklamalara karşı çıkarak söz konusu iddiaları yalanladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medyada dolaşıma giren eski kamera arkası görüntüleri yeniden gündem oldu. Vlog çektiği sırada Sıla Türkoğlu ile Feyza Civelek arasında geçen kısa diyalog dikkat çekti.

Görüntülerde Feyza Civelek'in, Türkoğlu'na "Ortalığı karıştırıyorsun beybi" dediği duyulurken, ikili arasındaki karşılıklı atışmalar sosyal medya kullanıcıları tarafından farklı şekillerde yorumlandı. Bazı kullanıcılar görüntülerin set ortamındaki samimi bir şakalaşmayı yansıttığını savunurken, bazıları ise daha önce ortaya atılan anlaşmazlık iddialarını desteklediğini öne sürdü.

Öte yandan, söz konusu görüntülerin tek başına oyuncular arasında ciddi bir sorun yaşandığını doğruladığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Tartışmalar ise sosyal medyada hız kesmeden devam e