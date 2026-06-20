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Kaynak: İHA

Yapılan kontroller sonucunda mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 17 işletme hakkında idari işlem uygulandı.

Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, 10-20 Haziran tarihleri arasında sürdürülen denetimlerde iş yerlerinin yanı sıra seyyar satıcılar, kaldırım işgalleri ve hijyen koşulları da mercek altına alındı.

Denetimler kapsamında çeşitli eksiklik ve uygunsuzluklar belirlenen 78 iş yerine uyarıda bulunulurken, kuralları ihlal ettiği tespit edilen 17 işletmeye yasal yaptırım uygulandı. Ayrıca vatandaşlar tarafından iletilen 74 şikâyetin tamamı zabıta ekiplerince değerlendirilerek gerekli müdahaleler yapıldı.

Öte yandan çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğu belirlenen 3 el arabası ile farklı malzemeler ekipler tarafından kaldırılarak muhafaza altına alındı.