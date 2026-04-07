Siirt’te jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol kontrolünde kaçak hayvan taşındığı tespit edildi. Şırnak istikametinden gelen bir araçta yapılan aramada, kafesler içerisinde 8 adet jako papağan ele geçirildi.

Araçta yolcu olarak bulunan B.Ç.’ye ait olduğu belirlenen papağanların piyasa değerinin yaklaşık 480 bin lira olduğu öğrenildi. Kaçak olduğu değerlendirilen hayvanlara el konulurken, papağanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.