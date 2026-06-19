Kaynak: İHA

Siirt'te, N.S. yönetimindeki hafif ticari araç ile M.C. idaresindeki pikap çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle pikap yan yattı. Her iki araç sürücüsü de bulundukları yerde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.