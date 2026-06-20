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Kaynak: İHA

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkan bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Batman-Siirt kara yolu Gürgöze köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi.

Kazanın hemen ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen tırın içerisinde sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerinin yoğun ve titiz çalışması neticesinde bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kazanın meydana geldiği bölgede önlem alırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.