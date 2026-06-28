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Kaynak: İHA

Siirt genelinde bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar, tarım arazilerinde olumlu bir etki yarattı. Yağışlı hava dalgası nedeniyle hasat dönemi geçmiş senelere kıyasla biraz daha geç başlarken, Kurtalan ilçesindeki tarlalara giren biçerdöverler ilk buğday hasadı için motor çalıştırdı. Aylar süren emeklerinin karşılığını almak için yoğun bir mesaiye başlayan bölge üreticileri, bu sezon rekoltenin yüksek olmasını bekliyor.

Son yıllarda bölgede etkisini gösteren kuraklık sebebiyle tarımsal üretimin ciddi oranda düştüğünü vurgulayan Kurtalanlı çiftçi Osman Butekin, geçmiş dönemlerde dönüm başına ancak 250 ila 300 kilogram arasında buğday alabildiklerini aktardı. Bu yılki hava şartlarının ürün kalitesine ve miktarına doğrudan yansıdığını ifade eden Butekin, şu şekilde konuştu:

"2026 yılında hasat dönemine başladık. Bu sene yağışlardan dolayı Allah'ın izniyle iyi verim almayı düşünüyoruz. İnşallah bereketli bir sezon olacak. Tüm çiftçilerimizin hasadı hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah emeklerinin karşılığını alırlar, bol bereketli bir yıl geçirirler."