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Kaynak: Haber Merkezi

Usta oyuncu Gül Onat, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Kanser tedavisi kapsamında saçlarını kazıtan oyuncunun yeni görüntüsü hayranlarını üzdü.

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı "Perihan Teyze" karakteriyle hafızalarda yer edinen Gül Onat, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Geçtiğimiz yıl pankreas kanserine yakalandığını açıklayan deneyimli oyuncu, tedavi sürecinin oldukça zorlu geçtiğini ifade etmişti. Hastalığının 2023 yılında başladığını belirten Onat, en ağır ameliyatlardan geçtiğini, kemoterapi ve radyoterapi gördüğünü, hastalığın bir süre sonra bağırsaklarına da yayıldığını söylemişti. Süreci kabullenerek mücadele ettiğini dile getiren oyuncu, yaşadığı fiziksel ve duygusal zorluklara rağmen mizah anlayışını korumaya çalıştığını söylemişti.

Tedavisi devam eden Gül Onat, kemoterapi nedeniyle saçlarını kazıttırdıktan sonra yakın dostu ve meslektaşı Ayhan Kavas ile birlikte çektirdiği bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımına samimi bir not da ekleyen Onat, fotoğrafın altına "Can dostum Ayhan Kavas ve keltoş ben." ifadelerini yazarak takipçilerinden çok sayıda destek mesajı aldı.