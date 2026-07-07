Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi İki yıl önce ilk kez denediler, servet buldular: Kilogramı 15 bin lira

İki yıl önce ilk kez denediler, servet buldular: Kilogramı 15 bin lira

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iki yıl önce deneme amacıyla ekilen salep, ilk ticari hasadında yüksek verim sağladı. Kilogramı 15 bin lirayı bulan salep; safran ve sarımsakla birlikte çiftçiler için yeni bir gelir kapısı oldu.

Kaynak: İHA
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İki yıl önce ilk kez denediler, servet buldular: Kilogramı 15 bin lira - Resim: 1

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde katma değeri yüksek alternatif ürün arayışları kapsamında iki yıl önce deneme üretimine başlanan salep bitkisi, bu yıl ticari üretime dönüşerek ilk başarılı hasadını verdi. İlçe tarımı için tarihi bir dönüm noktası olarak görülen bu gelişme, bölge çiftçilerine yeni bir kazanç kapısı araladı.

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İki yıl önce ilk kez denediler, servet buldular: Kilogramı 15 bin lira - Resim: 2

Yüksekova ilçesine bağlı Yoncalı köyünde 15 yıldır çiftçilikle uğraşan Kerim Erişmiş'in tarlasında hasat programı düzenlendi. Programa Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan ile Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen katılım sağladı. Tarlada yapılan incelemelerde, koruma altındaki endemik bitkilerden olan salebin ilçe iklimine ve toprak yapısına tam uyum sağladığı, bununla birlikte yüksek verim sunduğu tespit edildi.

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İki yıl önce ilk kez denediler, servet buldular: Kilogramı 15 bin lira - Resim: 3

İlk dönemlerde tecrübe eksikliğinden dolayı istedikleri verimliliğe ulaşamadıklarını, fakat zaman içerisinde üretim metotlarını geliştirdiklerini aktaran çiftçi Kerim Erişmiş, salep, safran ve sarımsak tarımında başarıyı yakaladıklarını belirtti.

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İki yıl önce ilk kez denediler, servet buldular: Kilogramı 15 bin lira - Resim: 4

Ermiş, "Bugün gerçekleştirdiğimiz hasatta bir yumrudan üç-dört yumru elde ettiğimizi gördük. Bu bizim için çok sevindirici. Safran ve sarımsakta da güzel sonuçlar aldık. Devletimizin, valiliğimizin ve kaymakamlığımızın destekleriyle bu ürünlerin üretimi daha da artacaktır. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından birçok çiftçiye salep yetiştiriciliği eğitimi verildi. Ben de tüm çiftçilerimize salep üretimini tavsiye ediyorum. Önümüzdeki yıllarda çiftçiye önemli gelir sağlayacak bir ürün olduğuna inanıyorum" dedi.

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İki yıl önce ilk kez denediler, servet buldular: Kilogramı 15 bin lira - Resim: 5

İlçede "salep yetişmez" yönündeki algının yıkıldığına dikkat çeken Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, tarımsal üretimde yeni bir vizyon döneminin başladığını vurguladı.

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İki yıl önce ilk kez denediler, servet buldular: Kilogramı 15 bin lira - Resim: 6

Geçirgen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bir zamanlar Yüksekova'da salep yetişmez deniliyordu. Bugün ise bunun mümkün olduğunu hep birlikte görüyoruz. Artık üretilir mi sorusunu değil, nasıl pazarlanır sorusunu konuşuyoruz. Geçen yıl oluşturduğumuz demonstrasyon alanında bugün başarılı bir hasat gerçekleştirdik. Bu sonuç, Yüksekova'nın salep üretiminde önemli bir merkez olabileceğini gösteriyor.”

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İki yıl önce ilk kez denediler, servet buldular: Kilogramı 15 bin lira - Resim: 7

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, Kasım 2025'te başlatılan demonstrasyon projesi doğrultusunda Yoncalı köyünde salep, safran ve sarımsak dikimi gerçekleştirdiklerini anımsattı. Elde edilen yüksek rekoltenin projenin başarısını doğruladığını aktaran İnan, salep üretiminin ekonomik getirisini rakamlarla paylaştı.

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İki yıl önce ilk kez denediler, servet buldular: Kilogramı 15 bin lira - Resim: 8

Yaş salebin kilogram fiyatının 2 bin 500 ile 3 bin TL, kuru salebin kilogram fiyatının ise 14 bin ile 15 bin TL arasında değiştiğini belirten İnan, şöyle konuştu:

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İki yıl önce ilk kez denediler, servet buldular: Kilogramı 15 bin lira - Resim: 9

"Dikimini yaptığımız her bir yumrudan üç-dört yeni yumru elde ettik. Bu da Yüksekova'da salep yetiştiriciliğinin başarılı olduğunu gösteriyor. Amacımız hazırlayacağımız yeni projelerle ilçemizde salep ve safran üretimi yapan çiftçi sayısını artırarak yüksek katma değerli ürünlerin üretimini yaygınlaştırmaktır. Salep, çiftçilerimiz için önemli bir gelir kaynağı olma potansiyeline sahip."

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