2003–2012 yılları arasında ekrana gelen ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizideki “Betüş Peri” rolüyle hafızalara kazınan Türkay, ailesi için aldığı yurtdışına yerleşme kararının nedeninin, oğlu Ali’ye daha iyi eğitim ve kariyer imkânı sunmak olduğunu daha önce açıklamıştı.

Son olarak ünlü oyuncu, oğlu Ali Eroğlu’nun Richmond American University’den mezun olduğunu duyurdu. Mezuniyetin ardından oğluyla birlikte fotoğraf paylaşan Türkay, duygularını “Canım oğlum… Üniversite hayatının son günüydü. Zaman ne kadar hızlı geçti… Emeğinle, sabrınla ve güzel kalbinle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum. Yeni başlangıçların hep mutluluk getirsin.” sözleriyle ifade etti.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve çok sayıda tebrik yorumu aldı. Kullanıcılar “Annesini geçmiş”, “Yolu açık olsun”, “Maşallah” gibi mesajlarla hem anne hem de oğluna iyi dileklerde bulundu.

Öte yandan İnci Türkay, 2004–2009 yılları arasında iş insanı Ahmet Eroğlu ile evli kalmış, bu evlilikten oğlu Ali dünyaya gelmişti. Daha sonra oyuncu ve manken Atilla Saral ile 2019 yılında evlenmişti.