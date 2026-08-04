Kaynak: İHA

Kilis'te etkisini artıran sıcak hava, vatandaşları serinlemenin geleneksel yollarına yöneltti. Kentin simge lezzetlerinden meyan şerbeti, özellikle yaz aylarında yoğun talep görürken, satıcıların yüzünü de güldürüyor.

Yaklaşık 15 yıldır Kilis Sabah Pazarı'nda meyan şerbeti satan Selahattin İncirli, sıcaklıkların yükselmesiyle satışların önemli ölçüde arttığını söyledi. İncirli, yaz döneminde günlük 300 ila 400 bardak şerbet sattıklarını ifade etti.

"KİLİS'İN MİLLİ İÇECEĞİ"

Mesleği ağabeyinden öğrendiğini anlatan İncirli, meyan şerbetinin kent kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Bu meslek bana ağabeyimden kaldı. Meyan şerbeti böbrekteki kum ve taşın atılmasına yardımcı olur, mideyi rahatlatır ve şişkinliği giderir. Kilis'in milli içeceğidir. Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Bir bardağını 15 liradan satıyoruz" dedi.

YAZIN EN ÇOK TERCİH EDİLEN İÇECEKLERDEN BİRİ

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar da serinlemek için meyan şerbetini tercih ettiklerini söyledi. Bazı vatandaşlar, yaz aylarında su yerine sık sık meyan şerbeti tükettiklerini belirterek, bu geleneksel içeceğin sıcak günlerin vazgeçilmezi olduğunu dile getirdi.