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Kaynak: DHA

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), Malkara, Gelibolu ve Eceabat ilçelerinin Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlanmasına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun bazı ilçelerin yargı çevrelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Malkara ilçesi, coğrafi konumu ve Keşan ilçesine ulaşım imkânı dikkate alınarak Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarıldı ve Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı.

Gelibolu ve Eceabat ilçeleri de coğrafi konumları ve Keşan ilçesine ulaşım imkânları göz önünde bulundurularak Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarıldı ve Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı.

Kararın 21 Ekim Çarşamba gününden itibaren uygulanmasına karar verildi.