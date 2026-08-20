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Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Pembe' karakteriyle dikkatleri üzerine toplayan Sibel Taşçıoğlu, diziye veda etti. Kızılcık Şerbeti'nin ardından Sibel Taşçıoğlu'nun yeni adresi belli oldu.

ÇEKİMLERİ ÇUKUROVA'DA BAŞLADI

Taşçıoğlu; ATV’nin, TİMSBİ Productions imzalı Güneşin Doğduğu Yer dizisiyle anlaştı. Dizinin Adana çekimleri ise başladı.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yaptığı ve senaryosu Yıldız Tunç’un yazdığı dizide Burak Özçivit Kenan Kozan, Sibel Taşçıoğlu Kenan’ın annesi Celadet Kozan anne ve oğul karakterlerine hayat veriyor.

DİZİ EYLÜL AYINDA PERŞEMBE AKŞAMLARI SEYİRCİYE SUNULACAK

Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali’nin yönettiği dizide Sibel Taşçıoğlu ile Burak Özçivit ilk set gününde birlikte kamera karşısında yer aldı.

Hikayesi Almanya’da başlayıp Çukurova’da süren dizide Kenan Kozan’ın annesinin tüm muhalefetine rağmen aşkının peşinden gitmesi bütün dengeleri altüst ediyor. Dizi eylül ayında perşembe akşamları seyirciye sunulacak.