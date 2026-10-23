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Şarkıcı Sibel Can ile tutuklanan Emir Sarıgül'ün ilişkisine dair yeni bir iddia gündeme geldi. Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, çiftin yurt dışında evlenmeye hazırlandığını ancak Sibel Can'ın son anda nikâh kararından vazgeçtiğini ileri sürdü.

Aytuğ, sanatçının kararının arkasında Emir Sarıgül'ün babası Mustafa Sarıgül hakkında ortaya atılan 5 milyar liralık kayıt dışı para trafiği iddialarının bulunabileceğini savundu.

YURT DIŞINDA EVLENMEYİ PLANLADIKLARI İDDİA EDİLDİ

Yüksel Aytuğ, köşe yazısında Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün ilişkilerini evlilikle sonuçlandırmayı planladıklarını öne sürdü.

Çiftin yurt dışında nikâh masasına oturacağı yönünde bilgiler bulunduğunu belirten Aytuğ, her iki tarafın yakın çevresinin de kısa süre içerisinde evlilik beklediğini aktardı.

Ancak Aytuğ'un iddiasına göre Sibel Can, evlilik hazırlıkları sürerken karar değiştirerek Emir Sarıgül ile nikâh masasına oturmaktan vazgeçti.

5 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ İDDİASI

Aytuğ, Sibel Can'ın evlilikten vazgeçmesinin zamanlamasına dikkat çekti. Emir Sarıgül'ün babası Mustafa Sarıgül hakkında gündeme gelen 5 milyar liralık kayıt dışı para trafiği iddialarının sanatçının kararında etkili olabileceğini öne sürdü.

Aytuğ, Can Tanrıyar'ın eşi Tamar Tanrıyar'ın aylar önce YouTube kanalında yaptığı açıklamaları da hatırlattı. Tanrıyar'ın hem söz konusu para miktarını hem de olası bir operasyonun tarihini önceden dile getirdiğini belirten Aytuğ, bu gelişmelerin Sibel Can'ın evlilik kararını etkilemiş olabileceğini savundu.

TAMAR TANRIYAR: BENİM ETKİM OLMUŞ OLABİLİR

Tamar Tanrıyar da Sibel Can'ın evlilikten vazgeçmesinde kendi açıklamalarının etkili olmuş olabileceğini ileri sürdü. Tanrıyar, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sibel Can'ın menajeri beni çok eskiden tanır. Boşuna konuşmayacağımı bilir. Belki de Sibel Can'ın bu kararı almasında benim etkim olmuştur."

Ancak Tanrıyar'ın açıklamalarının sanatçının kararında etkili olduğuna yönelik iddialar bağımsız olarak doğrulanmadı.

"MANEVRA YETENEĞİ BENİ DE ŞAŞIRTTI"

Yüksel Aytuğ, köşe yazısında Sibel Can'ın kararının zamanlamasını şu sözlerle değerlendirdi:

"Şanslı mı desem, kulağı delik mi yoksa öngörülü mü bilemedim ama Sarıgül'ler Olayı'na karışmaktan son anda kurtulan Sibel Can'ın 'manevra yeteneği' herkes gibi beni de şaşırttı."

Sanatçının evlilikten vazgeçmesini "uçurumun kenarından dönmek" olarak nitelendiren Aytuğ, değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü: "Siz deyin şans, ben diyeyim tesadüf, Tamar desin ki istihbarat..." Aytuğ, Sibel Can'ın bu kararıyla Sarıgül ailesi hakkında gündeme gelen ve uzun süre tartışılabilecek gelişmelerin dışında kaldığını savundu.

Sibel Can'ın Emir Sarıgül ile evlilik hazırlığında olduğu ve son anda karar değiştirdiği yönündeki iddialar ise taraflarca doğrulanmadı.